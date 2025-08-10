Polizei Köln

POL-K: 250810-1-K 52-Jähriger stirbt nach mutmaßlichem Drogen- und Alkoholkonsum - Kripo Bonn ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln, Polizei Köln und Polizei Bonn geben bekannt:

Ein 52 Jahre alter Mann ist am frühen Sonntagmorgen (10. August) nach einem Polizeieinsatz im Stadtteil Nippes verstorben. Polizisten hatten für den Mann, der sich mutmaßlich nach dem Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln in einem psychischen Ausnahmezustand befand, einen Rettungswagen angefordert. Nachdem der Mann die Polizisten getreten und geschlagen haben soll, fixierten sie ihn, so dass er zur Untersuchung in den Rettungswagen gebracht werden konnte. Im Krankenwagen verschlechterte sich sein Zustand derart, dass er unter Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik gebracht wurde, wo er letztendlich verstarb.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten Passanten gegen 04:00 Uhr morgens den Notruf gewählt, als der Mann auf der Neusser Straße/Steinbergerstraße laut um Hilfe sowie nach der Polizei rief. Er war offenbar zuvor aus einem Taxi gesprungen. Da auch die eingesetzten Beamten vor Ort den Mann nicht beruhigen konnten, wurde ein Rettungswagen hinzugerufen.

Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Bonn die Ermittlungen übernommen. Die Ergebnisse der noch am Sonntag durchgeführten Obduktion stehen aktuell noch aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestehen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Die Ergebnisse der chemisch-toxikologischen Untersuchung stehen noch aus.

Mit weiteren Auskünften ist nicht vor Montagvormittag (11. August) zu rechnen. Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Köln, StA Sinan Sengöz unter 0221/477-4552. (cw/sb)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell