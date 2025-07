Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung an Pfandautomaten - wechselseitige Strafanzeigen

Wilhelmshaven (ots)

Am 30.06.2025 kam es gegen 12:09 Uhr in einem Getränkemarkt in der Gökerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Anlass war eine Unstimmigkeit über die Nutzung des Pfandautomaten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand stieß ein 46-jähriger Mann einen 72-Jährigen beiseite, während dieser gerade Leergut in den Automaten einlegte. Dabei erlitt der 72-Jährige eine leichte Handverletzung. In der Folge nahm der Ältere den Jüngeren in den Schwitzkasten.

Gegen beide Beteiligte wurden wechselseitige Strafanzeigen erstattet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell