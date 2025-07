Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Pkw - Zeugen gesucht

Varel (ots)

In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni 2025 wurde in der Erich-Heckel-Straße ein geparkter Pkw aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten Gegenstände aus dem Fahrzeug und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Varel bittet Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Erich-Heckel-Straße bemerkt haben oder anderweitige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04451 / 923-0 zu melden.

