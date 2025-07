Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Motorradunfall im Wangerland - zwei Personen verletzt

Wangerland (ots)

Am 30. 06. 2025, gegen 23:20 Uhr, kam es auf der Pakenser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr die Strecke aus Richtung Horumersiel kommend in Richtung Hooksiel. Offenbar übersah er den dortigen Kreisverkehr, fuhr geradeaus über die bauliche Erhöhung und stürzte. Durch die Aufprallwucht kamen sowohl der Fahrer als auch seine 17-jährige Mitfahrerin auf der gegenüberliegenden Ausfahrt zum Liegen. Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

