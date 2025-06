Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Zimmerbrand in einem leerstehenden Gebäude macht intensive Such- und Lüftungsmaßnahmen erforderlich!

Kiel (ots)

Kiel|Schreventeich. Um 19:19 Uhr erreichte die Integrierte Regionalleitstelle der Berufsfeuerwehr Kiel mehrere Notrufe über einen Brand in einem leerstehenden Gebäude auf dem Mühlenweg. Die Anrufer meldeten einen Brand in einem Zimmer im 1. Obergeschoss. Aufgrund der Einsatzmeldung wurden neben den Kräften der Berufsfeuerwehr und des Kieler Rettungsdienstes auch die Freiwillige Feuerwehr Russee alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten bestätigte sich ein Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung. Dieser konnte durch drei Trupps unter schwerem Atemschutz und den Einsatz von zwei C-Rohren zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchausbreitung im Gebäude mussten die betroffenen Etagen umfassend nach Personen und möglichen Schadenmerkmalen durchsucht werden. Parallel dazu wurden in den verrauchten Bereichen intensive Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Die Such- und Belüftungsmaßnahmen dauern derzeit noch an. Im Einsatz sind die Hauptwache, die Ost- und Nordwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Russee mit insgesamt 48 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen. Die voraussichtliche Einsatzdauer beträgt 90 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell