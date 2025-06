POL-WHV: "Wochenende an der Jade" 2025 - Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland informiert vor Ort

Roffhausen (ots) - Am Sonntag, 29.06.2026, gegen 17:33 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle ein Großbrand in einer Halle eines Abfallentsorgungsunternehmens im Jade-Weser-Park in Schortens gemeldet. Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte war eine massive schwarze Rauchentwicklung deutlich sichtbar. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die offene Lagerhalle bereits in ...

