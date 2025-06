Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel 27.06.-29.06.2025

Varel (ots)

Fahren unter Einfluss von Alkohol

-Varel Am Samstag, den 28.06, gegen 03:20 Uhr, beabsichtigte eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Neumühlenstraße einen E_Scooter anzuhalten und den männlichen Fahrzeugführer zu kontrollieren. Der Fahrer entzog sich zunächst der Kontrolle, konnte aber wenig später angetroffen werden. Während der Kontrolle erhaben sich Hinweise zum möglichen Alkoholkonsum. Ein Alkoholtest ergab eine zu erwartende BAK von 1,39 Promille. Der Beschuldigte 18-jährige wurde zwecks Blutentnahme der Dienststelle zugeführt und anschließend nach der Maßnahme wieder entlassen.

Verkehrsunfall mit Motorrad

-Varel Am Freitag, den 27.06.2025, gegen 10:40 Uhr, befuhr ein Motorrad mit Beiwagen die Wilhelmshavener Straße in Rtg. Bundesstraße 437. In der dortigen Rechtskurve unmittelbar vor der Kreuzung verlor der 74-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Gefährt. Dass Motorrad geriet auf eine Verkehrsinsel und kippte nach einer Kollision mit einem Verkehrsschild um. Der Fahrer wurde leicht und der Sozius im Beiwagen schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung dem NWK in Sanderbusch zugeführt.

Raubdelikt mit Messer

-Zetel Am Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, verließ das 28-jährige männliche Opfer die Diskothek "Mark4" und begab sich fußläufig in Richtung Schulstraße. Aus einer vierköpfigen Gruppe heraus kam eine, mit einem Schaal vor dem Gesicht, vermummte männliche Person auf dieses zu. Unter Vorhalt eines Messers wurde die Herausgabe der Geldbörse und der Schlüssel gefordert. Das Opfer händigte die Sachen aus und der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell