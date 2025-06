Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PI WHV 27.06.-29.06.2025

Wilhelmshaven (ots)

Donnerstag, 26.06.2025

Einbruch in Pkw - 2.000 Euro gestohlen

Wilhelmshaven - Bereits am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 16:40 Uhr und 17:05 Uhr in der Straße Ölhafendamm in Heppens zu einem Einbruch in einen Pkw. Die Scheibe der Beifahrertür wurde eingeschlagen. Eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse und ein Etui wurden entwendet. Insgesamt sind neben persönlichen Gegenständen ca. 2.000 Euro Bargeld gestohlen worden. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04421-9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen. An dieser Stelle ergeht der Hinweis der Polizei, Wertgegenstände nicht offen sichtbar im Auto liegen zu lassen.

Samstag, Sonntag 27.06.-29.06.2025

Mehrere Brände im Stadtgebiet Wilhelmshavens

Wilhelmshaven - Jeweils in den frühen Morgenstunden kam es am Wochenende im Stadtgebiet Wilhelmshavens zu mehreren Bränden bei Entsorgungsplätzen. So wurden Abfallbehälter in der Saarbrücker Straße, der Helgolandstraße, der Bremer Straße und in der Marktstraße durch Brandlegung zerstört. In diesen Fällen blieb es bei Sachschäden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Tatgeschehen unter der Rufnummer 04421-9420 an die Polizei Wilhelmshaven.

Samstag, 28.06.2025

Aufbruch eines Verkaufsautomaten

Wilhelmshaven - In der Müllerstraße kam es am Samstagmorgen zu einem Einbruch in einen dort aufgestellten Verkaufsautomaten. Das Gerät wurde gewaltsam geöffnet. Anschließend wurden diverse Gegenstände aus dem Automaten entwendet. Die Tat geschah um 05.36 Uhr und wurde durch Videokameras aufgezeichnet. Die Ermittlungen dauern an.

Samstag, 28.06.2025

Kundgebungsgeschehen in Wilhelmshaven

Am frühen Samstagnachmittag fanden zwei angemeldete Kundgebungen in Wilhelmshaven statt. Eine Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine auf der Rambla verlief friedlich und störungsfrei unter Teilnahme von etwa 30 Personen. Gleiches gilt für eine auf dem Valoisplatz stattfindende ortsfeste Veranstaltung in kirchlichem Zusammenhang. Beide Veranstaltungen sind ordnungsgemäß und ohne Zwischenfälle durchgeführt worden.

Samstag, 28.06.2025

Radfahrer flüchtet - Kind leicht verletzt

Wilhelmshaven - Am frühen Samstagabend befuhr ein Fahrradfahrer ordnungswidrig die Fußgängerzone der Marktstraße in Wilhelmshaven in Richtung Virchowstraße. In Höhe der Parkstraße kollidierte der Radfahrer mit einem 7-jährigen Kind. Anstatt sich um das Kind zu kümmern, setzte der Radfahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Kind verletzte sich bei dem Unfall leicht. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04421-9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell