POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever 27.06.-29.06.2025

Diebstahl von Baustelle in Sande

In der Zeit von Donnerstag-Nachmittag bis Freitag-Mittag brachen unbekannte Täter an einem Baustellengelände in der Umfangstraße in Sande den Bauzaun auf und entwendeten eine unbekannte Menge an Starkstromkabeln. Zeugen, die Hinweise zu der Täterschaft oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel-Nr.: 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz mit einem S-Pedelec:

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitag, 27.06.2025, gegen 14.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Schortens wurde durch die Beamten festgestellt, dass an einem Pedelec mittels einer zusätzlichen Bedieneinheit eine Geschwindigkeit von über 30 km/h ohne Trittunterstützung erreicht werden kann. Der daraus folgenden Versicherungspflicht ist der 38-jährigen Fahrer jedoch nicht nachgekommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Cannabis:

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitag, 27.06.2025, gegen 12.25 Uhr im Nordfrostring in Schortens wird durch die Beamten festgestellt, dass der 45-jährige Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin erhärteten sich Anzeichen auf vorherigen Betäubungsmittelkonsum, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde und die Weiterfahrt anschließend untersagt wurde. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Freitag, 27.05.2025, gegen 15.45 Uhr, befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin das Gelände des Zentralen Omnibusbahnhofs in Jever und übersah an einem Fußgängerüberweg einen 52-jährigen Fußgänger, welcher gerade die Fahrbahn querte. Der Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.

Verkehrsunfallflucht in Sande:

Am Freitag, 27.06.2025, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 20.20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke Volvo in der Brückstraße in Sande-Neustadtgödens. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel-Nr.: 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

Schlägereien und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte auf dem Dorffest Hohenkirchen:

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr kam es auf dem Gelände des Dorffestes Hohenkirchen zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen, bei der vier Personen leicht verletzt wurden. Eine fünf-köpfige Personengruppe, von welcher die Aggression ausging, konnte sich vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit entfernen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort, wurden Polizeibeamte Zeugen, wie eine weitere 28-jährige, männliche Person einem 21-jährigen Opfer mit der Faust in das Gesicht schlug. Hintergrund hier war, dass der 28-jährige zuvor selber Opfer einer Körperverletzung war und den 21-jährigen, welcher lediglich helfen wollte, irrtümlich für den Beschuldigten hielt. Im späteren Verlauf gegen 04.19 Uhr wurde eine alkoholisierte Person in einem Vorgarten in unmittelbarer Festplatznähe gemeldet. Bei Eintreffen der Streife versuchte die 31-jährige männliche Person unvermittelt die Polizeibeamten körperlich zu attackieren. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray konnte der Angriff abgewehrt werden. Im weiteren Verlauf versuchte der Beschuldigte auch die eingesetzten Rettungskräfte zu verletzen, woraufhin er zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

