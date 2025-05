Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Gemeldeter Zimmerbrand, ein Kind vermisst

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Drevenack wurden am 8. Mai 2025 um 15:01 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" zur Wilhelmstraße alarmiert. Zusätzlich alarmierte die Kreisleitstelle Wesel zwei Rettungswagen, einen Notarzt sowie die Polizei.

Während der Anfahrt der Rettungskräfte wurde durch die Kreisleitstelle mitgeteilt, dass noch ein Kind in der Wohneinheit vermutet wird. Beim Eintreffen konnte eine Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss festgestellt werden. Das Kind konnte glücklicherweise selbstständig das Haus verlassen und wurde unverletzt vor dem Haus angetroffen. Der Rettungsdienst übernahm die Betreuung und übergab das Kind anschließend an die eingetroffene Mutter. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung vor. Auf dem Dachboden war es durch ein Elektrogerät zu einem Entstehungsbrand gekommen, der mit einem Kleinlöschgerät schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Der in Mitleidenschaft gezogene Holzboden wurde teilweise geöffnet und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Abschließend wurde der Bereich mit einem Hochdrucklüfter entraucht.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Der Einsatz war nach ca. eineinhalb Stunden beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell