Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährdung des Straßenverkehrs

Die Polizei sucht Zeugen

Saalfeld (ots)

Am Samstag, den 29.03.2025, im Zeitraum von 23.30 Uhr bis 23.55 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines VW Tiguan mit Saalfelder Kennzeichen die Ortslage Saalfeld. In der Weststraße in Höhe der Bushaltestelle beabsichtigten 3 Fußgänger sowie ein Radfahrer die Straße zu überqueren. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des VW mussten diese ihr Vorhaben abbrechen und zurückgehen. Der Fahrer fuhr weiter bis nach Lositz / Jemichen. Hier soll es zu einem Beinaheunfall mit einem weißen Golf mit Erfurter Kennzeichen gekommen sein. Am Arnsgereuter Berg in einer scharfen Rechtskurve soll der VW Fahrer in der weiteren Folge in den Gegenverkehr geraten sein, sodass ein schwarzer PKW Hyundai ausweichen musste. Die Polizei bittet die Fußgänger / Radfahrer sowie die beiden PKW Fahrer, welche sich in diesem Zusammenhang angesprochen fühlen, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0081353 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

