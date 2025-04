LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neuhaus am Rennweg (ots) - Nicht unerheblichen Schaden verursachte am Dienstagnachmittag ein Dacia-Fahrer in der Sonneberger Straße in Neuhaus am Rennweg. Von Lauscha kommend, geriet er zunächst in den Gegenverkehr, touchierte das vor ihm in gleicher Richtung fahrende Fahrzeug, anschließend einen Blumenkasten, ein im Gegenverkehr befindliches Fahrzeug und kam schlussendlich an einem abgeparkten Pkw zum Stillstand. Bilanz: Neben Sachschaden mindestens zwei leichtverletzte ...

