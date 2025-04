Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw außer Kontrolle

Neuhaus am Rennweg (ots)

Nicht unerheblichen Schaden verursachte am Dienstagnachmittag ein Dacia-Fahrer in der Sonneberger Straße in Neuhaus am Rennweg. Von Lauscha kommend, geriet er zunächst in den Gegenverkehr, touchierte das vor ihm in gleicher Richtung fahrende Fahrzeug, anschließend einen Blumenkasten, ein im Gegenverkehr befindliches Fahrzeug und kam schlussendlich an einem abgeparkten Pkw zum Stillstand.

Bilanz: Neben Sachschaden mindestens zwei leichtverletzte Personen.

Auslöser für die vorliegende Ereigniskaskade waren mutmaßlich gesundheitliche Probleme des 84-jährigen Unfallverursachers.

Neben dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wird auch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde zwecks Prüfung der Fahrereignung in Kenntnis gesetzt werden.

