POL-WHV: Versammlungsgeschehen in Zetel

Jever (ots) - Diebstahl von Baustelle in Sande In der Zeit von Donnerstag-Nachmittag bis Freitag-Mittag brachen unbekannte Täter an einem Baustellengelände in der Umfangstraße in Sande den Bauzaun auf und entwendeten eine unbekannte Menge an Starkstromkabeln. Zeugen, die Hinweise zu der Täterschaft oder verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel-Nr.: 04461/74490) in ...

mehr