POL-HB: Nr.: 0710--Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung

Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Hafenstraße, Konsul-Smidt-Straße Zeit: 08.10.24 bis 10.11.24

In der Bremer Überseestadt wurden am Wochenende volksverhetzende Schreiben in Briefkästen verteilt. Der Staatsschutz ist eingeschaltet.

Die anonymen, handgeschriebenen Karten mit rassistischem und ausländerfeindlichem Inhalt wurden am Wochenende in Briefkästen in Mehrparteienhäuser in der Konsul-Smidt-Straße und Hafenstraße geworfen. Die sieben angezeigten Schreiben wurden durch die Polizei sichergestellt.

Der Staatschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufgenommen und prüft Zusammenhänge zu vorangegangenen, gleichgelagerten Taten. Zeugen und weitere Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

