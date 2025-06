Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme von zwei jungen Männern nach Angriff auf 52-Jährigen; Verlorener Reifen beschädigte Fahrzeug; Geldbeutel geraubt: Drei Tatverdächtige konnten schnell ermittelt werden und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Festnahme von zwei jungen Männern nach Angriff auf 52-Jährigen- Offenbach

(cb) Ein 52-Jahre alter Mann ging am Donnerstagnachmittag in der Kleinen Marktstraße seiner Arbeit nach, als er mit zwei jungen Männern in einen vorerst verbalen Streit geriet. Die beiden 20 und 23 Jahre alten Offenbacher sollen, gegen 14.50 Uhr, plötzlich mit Fäusten und einem Besenstiel auf den Älteren eingeschlagen haben, wodurch dieser Verletzungen im Gesichtsbereich erlitt und medizinisch versorgt werden musste. Zudem, so die derzeitigen Ermittlungen, haben ihm die beiden Angreifer seine Armbanduhr abgenommen und flüchteten anschließend mit dieser in unbekannte Richtung. Nur kurz darauf nahmen Polizeibeamte die beiden mutmaßlichen Täter im näheren Umfeld vorläufig fest. Sie mussten mit auf die Dienststelle, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Auf die beiden Männer aus Offenbach kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes zu. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

2. Einbrecher von Hausbewohnerin entdeckt - Offenbach / Bieber

(cb) Ein Unbekannter war am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, über das Schlafzimmerfenster in ein Einfamilienhaus in der Langener Straße (70er-Hausnummern) eingestiegen. Eine Zeugin bemerkte den etwa 65 Jahre alten Unbekannten, der etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur war, wie dieser sich unbefugt im Haus aufhielt. Als der Täter, der ein graugrünes/blaues Käppi trug, wiederum die Zeugin bemerkte, flüchtete er über das offenstehende Fenster. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Mädchen soll mehrere Fahrzeuge zerkratzt haben - Offenbach / Rumpenheim

(cb) Mindestens vier Fahrzeuge, welche am Fahrbahnrand an der Anschrift "Lachwiesen", parkten, soll ein Mädchen mit Rucksack zerkratzt haben. Laut Zeugenaussagen soll das es am Mittwoch, gegen 16.10 Uhr, mit einem unbekannten spitzen Gegenstand Kratzer im Lack der abgestellten Autos hinterlassen haben. Der dadurch verursachte Gesamtsachschaden wird mit etwa 8.000 Euro angegeben. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-5100 in Verbindung.

4. Verlorener Reifen beschädigte Fahrzeug - Neu-Isenburg

(cb) Als ein rollender Reifen auf eine 62-jährige BMW-Fahrerin, welche am Mittwochmorgen auf der Neuhofer Straße fuhr, zukam, konnte sie nicht rechtzeitig ausweichen und prallte mit dem Reifen zusammen. Ersten Erkenntnissen nach verlor ein Laster, welcher kurz vor 8 Uhr von der Landstraße 3313 auf die Neuhöfer Straße einbog, im Kurvenbereich den Reifen, welchen er auf seiner Ladefläche transportierte. Das rollende Gummi prallte schließlich gegen die Fahrzeugfront des schwarzen BMWs. Der Brummi-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Die Beamten der Polizeistation in Neu-Isenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der 06102 2902-0 entgegen.

5. Geldbeutel geraubt: Drei Tatverdächtige konnten schnell ermittelt werden - Obertshausen

(cb) Am Donnerstag, kurz vor 17 Uhr, sollen sich drei Männer im Alter von 25 bis 27 Jahren mit einen 18-Jährigen in der Albrecht-Dürer-Straße getroffen haben. Direkt nach der Ankunft des 18 Jahre alten Mannes sollen die drei Älteren ihn mit einem Messer bedroht und auf ihn eingeschlagen haben. Zwei der Angreifer sollen mit Fäusten auf ihn eingeschlagen haben, während der Dritte im Bunde dem Angegriffenen den Geldbeutel abgenommen haben soll. Der Angegriffene konnte sich schließlich losreißen, flüchtete und informierte die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Trio in der unmittelbaren Nähe festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Auf der Dienststelle erfolgte sodann die erkennungsdienstliche Behandlung der drei Tatverdächtigen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des schweren Raubes sowie des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Ermittler bitten unter der Kripo-Hotline (Telefonnummer 069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

6. Vermeintliche Pflegedienstmitarbeiterinnen flüchten mit Schmuck - Dreieich / Sprendlingen

(cb) Mit mehreren Schmuckstücken flüchteten am Mittwoch zwei vermeintliche Pflegedienstmitarbeiterinnen, nachdem sie zuvor unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer 82-Jährigen verschafft hatte. Die beiden kräftigen Frauen, welche etwa 30 Jahre alt sein sollen, klingelten an der Wohnungstür der Seniorin. Während die eine Täterin, diese hatte volle rote Lippen und ein Kopftuch um die Seniorin ablenkte, betrat ihre Komplizin, die eine Blumenhose trug, die Wohnung. Hier durchsuchte sie den Kleiderschrank und entwendete mehrere Halsketten und Ringe im Wert von einigen tausend Euro. Die zwei Diebinnen flüchteten anschließend über die Hugo-Eckner-Straße. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Hinweise.

Offenbach, 27.06.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell