POL-OF: Außenspiegel eines weißen Transits touchiert: Hinweise erbeten und Viele Hinweise nach Fallausstrahlung in "XY-Ungelöst" eingegangen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Außenspiegel eines weißen Transits touchiert: Hinweise erbeten - Bruchköbel

(cb) Der linke Außenspiegel eines weißen Ford Transits, der in der Hainstraße (40er-Hausnummern) parkte, wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer touchiert, wodurch ein Sachschaden von etwa 150 Euro entstand. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen Dienstag, 16.30 Uhr und Mittwoch, 16.30 Uhr. Die Beamten der Polizeistation in Langenselbold nehmen Zeugenhinweise telefonisch unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

2. Viele Hinweise nach Fallausstrahlung in "XY-Ungelöst" eingegangen - Erlensee

(cb) Nach dem Auffinden eines zunächst seit dem 15. Mai vermissten 65 Jahre alten Mannes aus Erlensee (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6061670 ) laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hanau und der Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Um weitere entscheidende Hinweise zu erhalten, wurde dieser Fall am Mittwoch (25. Juni 2025) in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY....ungelöst" vorgestellt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnten nach der Ausstrahlung mehr als 30 Hinweise durch die zuständigen Ermittler entgegengenommen werden. Die Überprüfung und Auswertung dieser dauert noch an.

