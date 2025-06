Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Trickdiebinnen waren unterwegs; 19-Jähriger von Mann mit Hund angegriffen und Grundstücksmauer von Unbekannten besprüht

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Trickdiebinnen waren unterwegs - Offenbach

(cb) Eine 78-jahre Seniorin aus Offenbach wurde am Mittwochvormittag von zwei Betrügerinnen heimgesucht. Zuerst klingelte eine unbekannte Frau, welche etwa 50 Jahre alt war und eine kräftige Statur hatte, gegen 10.15 Uhr, an der Tür der Rentnerin. Nachdem sie in die Wohnung eingelassen wurde, bat sie die Wohnungsinhaberin ins Wohnzimmer und lenkte diese ab. Währenddessen ließ die Gaunerin, welche zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß war und ein helles Kopftuch umgebunden hatte eine Komplizin in die Wohnung. Laut derzeitigen Erkenntnissen begab sich diese in das Schlafzimmer und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Die zweite Frau soll im gleichen Alter, von gleicher Größe und Statur wie die andere gewesen sein. Sie trug jedoch einen braunen Rock. Als die Wohnungsinhaberin die zweite Frau in ihrer Wohnung bemerkte, verwies sie beide Betrügerinnen der Wohnung. Die beiden Ganovinnen flüchteten anschließend über die Liebigstraße in unbekannte Richtung. Ob sie Beute machten, ist derzeit nicht bekannt.

Nur kurze Zeit später, gegen 12 Uhr, klingelte eine bislang unbekannte Betrügerin an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses im Offenbacher Stadtteil Bieber und gab sich als Krankenkassenmitarbeiterin aus. Daraufhin öffnete die 85-jährige Wohnungsinhaberin die Tür und ließ die Dame ein. In der Wohnung sorgte die Täterin für die Ablenkung der Rentnerin. Diesen Umstand nutzte die Ganovin anschließend aus, begab sich in das Schlafzimmer und nahm Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an sich. Mit ihrer Beute flüchtete sie schließlich über die Lübecker Straße in unbekannte Richtung.

Ob es einen Tatzusammenhang zwischen den geschilderten Taten gibt, ist nun Teil der beim Fachkommissariat geführten Ermittlungen. Die Offenbacher Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. 19-Jähriger von Mann mit Hund angegriffen - Offenbach

(cb) Zu einer handfesten Auseinandersetzung zweier Männer kam es am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, bei der ein 19-Jahre alter Offenbacher verletzt wurde. Der Mann war gerade auf der Lortzingstraße unterwegs, als dieser von seinem 45 Jahre alten Bekannten unvermittelt angegriffen, beleidigt und bedroht wurde. Der 45-Jährige soll außerdem seinen mitgeführten Hund auf den jüngeren Mann losgelassen haben. Zudem, so die bisherigen Erkenntnisse, habe der Ältere mit Fäusten und einem Schlüsselbund auf den 19-Jährigen eingeschlagen, wobei dieser Verletzungen im Gesichtsbereich davontrug und sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Die Polizei ermittelt nun gegen den 45-Jahre alten Offenbacher wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht Zeugen des Vorfalls. Diese wenden sich bitte telefonisch an die 069 8098-5100.

3. Grundstücksmauer von Unbekannten besprüht - Obertshausen / Hausen

(cb) Auf eine weiße Mauer in der Schillerstraße (einstellige Hausnummern) haben Unbekannte zwischen Montag, 21 Uhr und Dienstag, 8.30 Uhr, einen rassistischen Spruch mit schwarzer Farbe gesprüht, weshalb nun die Staatsschutzabteilung ermittelt. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 150 Euro angegeben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Ermittler.

Offenbach, 26.06.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

