Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Pkw aufgebrochen

Geseke (ots)

In der Nacht vom 17.05.2025 auf den 18.05.2025 drangen unbekannte Täter in insgesamt drei geparkte Pkw ein. In der Elsastraße wurde ein Renault Clio angegangen. Aus dem Innenraum wurde ein Lederetui entwendet. In der Eichendorffstraße wurden gleich zwei Pkw von den Tätern geöffnet. Aus einem BMW wurde eine sehr geringe Menge Bargeld entwendet. Ein Dacia wurde durchwühlt. Allerdings suchten die Diebe ohne weitere Beute den Tatort. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter der bekannten Telefonnummer 02941/91000 zu melden.

