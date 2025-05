Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 24-jähriger Mann aus Koblenz wird ausgeraubt

Soest (ots)

Ein 24-jährige Mann aus Koblenz ist am gestrigen Abend gegen 23:15 Uhr Opfer eines Raubes geworden.

Auf seinem Fußweg über die Werler Landstraße in Richtung Ampen kamen ihm in Höhe der Bushaltestelle "Jakobifeldmark" aus dem Thidrekweg zwei maskierte Personen entgegen. Der 24-jährige ahnte schon was jetzt kommt und versuchte zu fliehen. Doch die beiden Täter holten ihn ein, traten ihn zweimal ins Gesäß und forderten ihn auf, sein Schalke-Trikot und seine Schalke Jacke auszuziehen und auszuhändigen.

Dem ist der Koblenzer nachgekommen und die Täter machten sich mit beiden Fan-Utensilien in Richtung Thidrekweg aus dem Staub.

Leider liegt nur eine vage Beschreibung der beiden Räuber vor:

- ca. 1,80 m groß - sprachen Deutsch ohne Akzent - schwarze Sturmhauben - bekleidet mit Jeanshosen

Zuvor ist der 24-jährige an einer Tankstelle vorbeigegangen und hat dort eine größere Gruppe gesehen die ihn bereits "beäugt" haben. Ob die Täter aus der Personengruppe stammen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Glücklicherweise gibt es an der Tankstelle eine Videoüberwachung. Die Bilder werden nun ausgewertet. Auch im Bereich des Fluchtweges der Täter befanden sich an einigen Grundstücken Videoüberwachung. Diese Bilder werden nun ebenfalls angefordert und ausgewertet.

Darüber hinaus ist die Polizei auch für Hilfe aus der Bevölkerung dankbar. Wer also etwas Auffälliges beobachtet hat, der meldet sich bitte bei der Polizeiwache in Soest unter 02921 91000 oder sucht die nächste Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell