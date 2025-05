Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrerin fährt Fußgänger an und flüchtet

Soest (ots)

Am Samstag, 17.05.2025, ereignete sich in Soest gegen 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Soester ging mit 3 weiteren Personen zu Fuß stadteinwärts auf dem Gehweg der Jakobistraße, wo der Gruppe zwei Fahrradfahrer entgegenkamen, die stadtauswärts auf dem dortigen Gehweg fuhren. Die ca. 17-19 Jahre alte Fahrradfahrerin kollidierte mit ihrem Lenker mit dem rechten Unterarm des Soesters, woraufhin sie stürzte und sich dann von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der 61-jährige Fußgänger verletzte sich leicht und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Zeugen, die Hinweise auf die flüchtige Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich unter 02921-91000 bei der Polizei Soest zu melden. (dh)

