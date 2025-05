Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verletzte Radfahrerin nach Kollision mit Pkw

Soest (ots)

Am Samstag, 17.05.2025, kam es in Soest gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Grandweg. Eine 68-jährige Soesterin kreuzte auf ihrem Fahrrad von der Klosterstraße kommend den Grandweg, um von dort weiter in die Burghofgasse zu fahren. Hiebei fuhr sie hinter dem Pkw einer 78-jährigen Frau aus Soest vorbei, die verkehrsbedingt auf dem Grandweg wartete. Die Pkw-Fahrerin setzte zurück, um Platz für entgegenkommende Fahrzeuge zu machen. Hierbei übersah sie die hinter ihr querende Radfahrerin. Das Bein der Radfahrerin wurde zwischen Fahrrad und Pkw eingeklemmt, wodurch sie sich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde für die weitere Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. (dh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell