POL-SO: Schwerpunkteinsatz des Verkehrsdienstes

Soest (ots) - Am Samstag, 17.05.2025, kam es in Soest gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Grandweg. Eine 68-jährige Soesterin kreuzte auf ihrem Fahrrad von der Klosterstraße kommend den Grandweg, um von dort weiter in die Burghofgasse zu fahren. Hiebei fuhr sie hinter dem Pkw einer 78-jährigen Frau aus Soest vorbei, die verkehrsbedingt auf dem Grandweg wartete. Die Pkw-Fahrerin setzte zurück, um Platz für ...

mehr