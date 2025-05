Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gestohlenes Wohnmobil in Hagen aufgetaucht

Soest (ots)

In der Zeit zwischen dem 13.05.2025, 15 Uhr und 17.05.2025, 10 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Fiat-Wohnmobil mit dem Kennzeichen SO-T 799 von einem Firmengelände am Schloitweg. Die Spritztour führte die Täter bis nach Hagen-Vorhalle, wo sie das Wohnmobil auf einem Parkplatz an der Ophauser Straße abstellten. Beide Kennzeichen nahmen die Diebe mit, bevor sie sich in unbekannte Richtung entfernten. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wird nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an den Besitzer zurück gegeben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell