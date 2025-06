Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzerlmeldung

Südosthessen (ots)

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 27. Kalenderwoche 2025

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie Seniorenstätten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

30.06.2025:

- B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); - L 3483 Hanau in Richtung Rodenbach, in Höhe Einfahrt Forsthaus (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); - L 3347, Nidderau-Ostheim in Richtung Roßdorf, zwischen Ostheim und Roßdorf (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); - L 3117, Neu-Isenburg in Richtung Heusenstamm (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); - Rodgau-Niederroden, Frankfurter Straße (Seniorenstätte);

01.07.2025:

- B 43 a, Hanau in Richtung Dieburg, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); - L 2310, Mainhausen in Richtung Stockstadt, zwischen A 45 und Hillerkreuzung (Wild); - Offenbach, Bischofsheimer Weg, zwischen Rumpenheim und Waldheim (Seniorenstätte); - B 459, Gravenbruch in Richtung Dietzenbach (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); - B 457, Gründau- Lieblos, in Höhe Gründauer Straße (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

02.07.2025:

- B 43 a, Hanau in Richtung Dieburg, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); - B 448, Obertshausen in Richtung Offenbach, im Bereich Ausbauende 448 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); - L 3313, Neu-Isenburg in Richtung Offenbach (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); - L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wild);

03.07.2025:

- B 43 a, Hanau in Richtung Dieburg, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); - L 3193, Langenselbold in Richtung Ronneburg, in Höhe Bruder Diebacher Höfe (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); - L 3347, Nidderau-Ostheim in Richtung Roßdorf, zwischen Ostheim und Roßdorf (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); - L 3416, Tannenmühlkreisel in Richtung Hainstadt (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); - Offenbach, Gordeler Straße (Kindergarten);

Obertshausen, Tempelhofer Straße, in Richtung Freiherr-von-Stein-Straße

- Obertshausen, Vogelsberger Straße (Seniorenstätte sowie Kindergarten);

04.07.2025:

- Rodenbach, Adolf-Reichwein-Straße in Richtung Erlensee - (Seniorenstätte sowie Kindergarten); - B 43 a, Hanau in Richtung Dieburg, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); - L 3268, Rodenbach, in Höhe Bushaltestelle Wohngebiet (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

05.07. und 06.07.2025:

- B 43 a, Hanau in Richtung Dieburg, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

Offenbach, 27.06.2025, Pressestelle, Merlin Winges

