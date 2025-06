Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach mutmaßlichem Überfall auf Tankstelle - Beschuldigter in Untersuchungshaft

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cl) Im Nachgang zu der heutigen Pressemeldung betreffend des mutmaßlichen Überfalls auf eine Tankstelle in Offenbach (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6063809) wurde der Beschuldigte am heutigen Nachmittag einem Haftrichter am Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - Haftbefehl gegen ihn wegen des Verdachts des Raubes. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell