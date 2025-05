Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnmobil in Brand geraten

Stadtilm (Ilm-Kreis Gotha) (ots)

Gestern Abend geriet ein Wohnmobil älteren Baujahrs in Brand. Das Fahrzeug war auf einem Firmengelände in der Teichgartenstraße abgestellt. Die Feuerwehr konnte das Wohnmobil, was sich bei Eintreffen bereits im Vollbrand befand, kontrolliert abbrennen lassen. Eine Gefahr für Personen oder das Übergreifen auf umliegende Gebäude bestand nicht. Derzeit ist das Vorliegen eines technischen Defekts nicht auszuschließen. (ah)

