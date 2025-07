Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Ausbringen einer unbekannten Flüssigkeit in Zetel gesucht

Zetel (ots)

Zwischen Sonntag, 21:00 Uhr, und Montag, 10:00 Uhr, brachten bislang unbekannte Täter eine stark riechende, bislang nicht identifizierte Flüssigkeit in einem Blumenbeet aus, das unmittelbar an das Gebäude der Alten Feuerwehr am Markthamm grenzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Zetel nahm die Flüssigkeit auf und band sie fachgerecht. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei Varel ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 04451 / 923 115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell