Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/Luttingen: Brand eines Wohnhauses

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 21:10 Uhr wurde ein Brand in einem Wohnhaus an der Bahnstrecke in Luttingen gemeldet. Aus bislang nicht geklärten Gründen soll es im Bereich eines Ofens zu einer Brandentstehung gekommen sein, die auf das Gebäude übergriff. Dabei wurde das Wohnhaus und ein neben dem Anwesen abgestelltes Wohnmobil erheblich beschädigt. Der 60 Jahre alte Bewohner konnte durch die Feuerwehr leicht verletzt aus dem brennenden Gebäude gerettet werden. Ein Übergreifen der Flammen auf die zweite Doppelhaushälfte konnte durch die zahlreichen Einsatzkräfte verhindert werden. Der Sachschaden wird auf ungefähr 500.000 Euro geschätzt. Die angrenzende Bahnstrecke musste für den Zeitraum der Löscharbeiten gesperrt werden. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

