Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Lkw kippt in Straßengraben: Fahrer leicht verletzt

Wilsum (ots)

Am heutigen Montag kam es gegen 12:05 Uhr auf der Itterbecker Straße in Wilsum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben kippte. Nach bisherigem Ermittlungsstand befanden sich ein Bus und ein Lkw auf der Itterbecker Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Beim Ausweichen kam der Lkw-Fahrer von der Fahrbahn ab, wodurch das Fahrzeug in den angrenzenden Graben stürzte. Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge fand nicht statt. Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

