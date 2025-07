Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Straßenschilder beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Am Samstag wurde gegen 07:00 Uhr festgestellt, dass bislang unbekannte Täter an der L 42 (Gronauer Straße) im Bad Bentheimer Ortsteil Bardel mehrere Verkehrszeichen im Bereich einer Kurve beschädigt bzw. entwendet haben. Die betroffene Stelle befindet sich im Kurvenbereich in Höhe der Straße "Am Fürstlichen Walde". Hier wurden Richtungstafeln, die der Warnung vor einer gefährlichen Kurve dienen, teilweise aus ihrer Verankerung gerissen oder vollständig entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Beobachtungen im genannten Bereich gemacht haben, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 / 776600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell