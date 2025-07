POL-EL: Haren - Renault Capture auf Parkplatz am Freizeitpark mutwillig beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Montagmorgen kam es in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr auf der Pestalozzistraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Pestalozzistraße in Fahrtrichtung Veldhauser Straße. Auf Höhe der Hausnummer 46 kollidierte das Fahrzeug - vermutlich aufgrund einer dortigen Baustelle und dadurch bedingter Engstelle - mit einem ordnungsgemäß am ...

mehr