Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallzeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Sonntag kam es gegen 10:08 Uhr im Bereich der Straße Am Vosseberg in Papenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Frau.

Nach bisherigem Ermittlungsstand überquerte eine 22-jährige Frau gemeinsam mit ihrer Tochter, die sich in einem Fahrradanhänger befand, den Fußgängerüberweg aus Richtung Kreuzweg kommend in Richtung Gartenstraße. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen VW Passat mit ausländischem Kennzeichen die Straße Am Vosseberg in Fahrtrichtung Gutshofstraße.

Im Bereich des Fußgängerüberwegs kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem geschobenen Fahrrad. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, das Kind im Anhänger blieb unverletzt.

Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 04961 926-0 beim Polizeikommissariat Papenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell