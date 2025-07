POL-EL: Papenburg - Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Papenburg leicht verletzt

Haselünne (ots) - Am Freitag gegen 19:45 Uhr kam es auf der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Fahrerin eines E-Scooter befuhr die Straße in Richtung Hammer Straße. An der Kreuzung Petersilienstraße missachtete sie die Vorfahrt eines Pkw, so dass es zum Zusammenstoß kam. Das Mädchen verletzte sich dadurch leicht. Am Pkw entstand leichter ...

mehr