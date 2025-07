Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - E-Scooter-Fahrerin angefahren - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am Freitag gegen 19:45 Uhr kam es auf der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Fahrerin eines E-Scooter befuhr die Straße in Richtung Hammer Straße. An der Kreuzung Petersilienstraße missachtete sie die Vorfahrt eines Pkw, so dass es zum Zusammenstoß kam. Das Mädchen verletzte sich dadurch leicht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Nach dem Zusammenstoß stiegen drei Insassen aus dem Pkw aus und unterhielten sich kurz mit dem Mädchen. Darauf verließen sie aber die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

