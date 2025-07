Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Groß Hesepe - Zeugenaufruf nach Gewalttat vor Verbrauchermarkt

Groß Hesepe (ots)

Nachdem es am vergangen Freitag (04.07.2025) zu einem schweren Gewaltdelikt an einem Supermarkt in Geeste gekommen ist (wir berichteten*), ermitteln die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim und die Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen einen 21-Jährigen. Er soll vor einem Supermarkt in Tötungsabsicht mit einem Messer auf einen 21-Jährigen eingestochen haben.

Der Beschuldigte konnte kurze Zeit später im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch einen starken Kräfteeinsatz der Polizei in den Emswiesen festgenommen werden. Gegen ihn wurde bereits am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch den zuständigen Ermittlungsrichter Untersuchungshaft angeordnet. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Zur Aufklärung der Hintergründe des Geschehens hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Zu den Umständen kann mitgeteilt werden, dass sich die beiden Beteiligten gekannt haben sollen. Nähere Angaben können aufgrund der andauernden Ermittlungen nicht gemacht werden.

Zur Aufhellung der Umstände und des genauen Tatgeschehens suchen Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Ablauf geben können.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder die Tat selbst beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/87400 in Verbindung zu setzen.

*https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6070325

