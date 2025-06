Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin leicht verletzt

Ebeleben (ots)

Eine Pkw-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen die Gartenstraße aus Richtung Waidrain kommend in Richtung Lindenstraße. Im Einmündungsbereich zur Lindenstraße kollidierte die Autofahrerin aus bislang noch ungeklärter Ursache mit einer Radfahrerin. In Folge des Zusammenstoßes stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht. Am Auto entstand Sachschaden. Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln zur Klärung der Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell