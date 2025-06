Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision von Fahrbahn abgekommen - zwei Personen verletzt

Himmelgarten (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Kreisstraße zwischen Leimbach und Himmelgarten zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach einem Überholmanöver kam eine Frau mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und streifte ein weiteres. Dieses kam in Folge der Kollision von der Fahrbahn ab und wurde hierbei erheblich beschädigt. Zwei Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Das Fahrzeug musste anschließend durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Straße musste für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leitete Ermittlungen ein und suchen nach dem Fahrer oder der Fahrerin, die zuvor überholt wurde, bevor es zur Kollision kam. Er oder sie wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0144119

