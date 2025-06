Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach versuchten Diebstahl aus Keller

Mühlhausen (ots)

In der Nach von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich ein Mann auf bislang unbekannte Art und Weise widerrechtlich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Wagenstedter Straße. Der Unbekannte begab sich gegen 00.15 Uhr in den Keller und öffnete gewaltsam eines der Kellerabteile und entnahm aus diesem Beutegut. Als Zeugen den Täter im Treppenhaus bemerkten flüchtete dieser fußläufig ohne Beutegut in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- 30-35 Jahre

- Ca. 180 cm

- Dunkelblonde, kurze Haare

- 3-Tagebart

- Arbeitshose mit Leuchtstreifen

- Dunkles T-Shirt

- Basecap

- Brillenträger

Wer Hinweise zum Täter oder dessen Fluchtweg geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0143759

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell