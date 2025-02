Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Garage - 3 Mopeds und ein Motorrad gestohlen

Apolda (ots)

In der Nacht zum Montag wurde im Garagenkomplex in der Nordstraße eine Garage aufgebrochen. Ein oder mehrere Unbekannte haben dort gewaltsam das Schloss und die Tür aufgebrochen und sich so Zugang zu der Garage verschafft. Gestohlen wurden drei Mopeds der Marke Simson und ein Motorrad der Marke Kawasaki. Außerdem wurden noch diverse Ersatzteile entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

