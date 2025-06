Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger stürzt und verletzt sich schwer - Rettungshubschrauber im Einsatz

Trebra/Kyff. (ots)

Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr stürzte in der Vitalis-Keil-Straße ein Fußgänger im Bereich einer Baustelle schwer. Der 25-Jährige zog sich hierbei schwere Gesichtsverletzungen zu. An der Unfallstelle kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Verletzte kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Klinikum zur medizinischen Versorgung. Gegenwärtig wird durch Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser geprüft, ob der Baustellenbereich ausreichend gesichert war.

