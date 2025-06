LPI-NDH: Lamm entwendet

Trebra/Kyff. (ots) - Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr stürzte in der Vitalis-Keil-Straße ein Fußgänger im Bereich einer Baustelle schwer. Der 25-Jährige zog sich hierbei schwere Gesichtsverletzungen zu. An der Unfallstelle kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Verletzte kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Klinikum zur medizinischen Versorgung. ...

mehr