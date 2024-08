POL-FR: Freiburg: Nach versuchter gefährlicher Körperverletzung in Haft

Freiburg (ots) - Am Samstagmorgen, 24.08.2024, gegen 6 Uhr konnte ein 25-jähriger Mann im Bereich einer Tankstelle in der Basler Straße in Freiburg vorläufig festgenommen werden, da er versucht hatte, mit entwendeten Kreditkarten dort einzukaufen. Nachdem dies misslang, verließ er zunächst die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte er angetroffen und vorläufig festgenommen ...

