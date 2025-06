POL-HSK: Benefizkonzert und Verkehrssicherheitstag abgesagt

Schmallenberg und Eslohe (ots) - Auto-Aufbrecher ergriffen unerkannt die Flucht. Am 17.06.2025 um 03:00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass vier maskierte Personen einen Kleintransporter in der Straße Auf der Lake aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet hatten. Die Täter flüchteten unerkannt mit einem älteren Kombi und ausländischem Kennzeichen in Richtung ...

mehr