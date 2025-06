POL-HSK: Eigengefährdungslage in Alt-Arnsberg

Arnsberg (ots) - Am 12.06.2025 fand ein offenes Pedelec-Training an der Riggenweide in Hüsten statt, zu dem die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis eingeladen hatte. Das Training wurde von den Rad Fahrenden sehr gut angenommen. Es fanden sich etwa 35 Teilnehmende ein. Nach einer kurzen Einweisung in den Parcours und einer kleinen theoretischen Einheit (Fahrradhelm ...

mehr