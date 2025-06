POL-HSK: Schlägerei auf Westenfelder Schützenfest

Sundern (ots) - Ein Brand in einer Garage in der Hachener Straße zerstört zwei Autos. Am 14.06.2025 um 19:20 Uhr bemerkten Anwohner, dass zwei Autos in einer Garage hinter einem Mehrfamilienhaus brannten. Durch den Brand fing auch eine angrenzende Hecke Feuer. Die Hachener Straße musste für die Dauer der Löscharbeiten bis 21:30 Uhr gesperrt werden. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, beschlagnahmte die Polizei den Brandort, um die Ursache zu ermitteln. ...

