Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweis zu Bedrohung mit Messer in Flüchtlingsunterkunft

Marsberg (ots)

In einer Unterbringungseinrichtung für Zuwanderer in der Bahnhofstraße wurde nach Angaben eines Beteiligten bei einem Streit mit einem Messer gedroht. Am 14.06.2025 gegen 17:30 Uhr kam es zu einem Streit zwischen einem 38-jährigen Marokkaner und einem 19-jährigen Türken. Beide waren Bewohner der Unterkunft. Während des Streits randalierte der 38-Jährige im Zimmer seines Kontrahenten. Außerdem habe er mit einem Küchenmesser gedroht und sogar versucht, auf den 19-Jährigen einzustechen. Der 19-Jährige konnte unverletzt flüchten und die Polizei alarmieren. Die Hintergründe und Umstände des Geschehens sind Teil der Ermittlungen des Kriminalkommissariats. Der Tatverdächtige wurde durch das Ordnungsamt der Stadt Marsberg in eine andere Unterkunft verlegt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell