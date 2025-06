POL-HSK: Nachtrag: Versuchtes Tötungsdelikt mit Messer

Meschede (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es in der städtischen Unterkunft an der Waldstraße in Meschede zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 36-jähriger türkischer Staatsangehörige stach einem 67-jährigen mit einem Küchenmesser in den Bauch. Der 67-jährige Geschädigte, ein mazedonischer Staatsangehöriger, war in der Unterkunft als Hausmeister tätig. Er wurde notoperiert und befindet sich weiterhin in ...

mehr