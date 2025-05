Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrskontrolle in Dortmund mündet in mehreren Anzeigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0446

Ohne Führerschein und nach dem Konsum von Betäubungsmitteln war ein 21-jähriger Dortmunder heute (15. Mai 2025) in einem Leihwagen unterwegs. Diesen hätte er jedoch gar nicht fahren dürfen - nicht nur, weil er keinen Führerschein besitzt, sondern weil sein Freund als alleiniger Fahrer eingetragen war. Aber der Reihe nach.

Die Einsatzkräfte waren gegen 11:45 Uhr auf der Flensburger Straße in Dortmund unterwegs, als ihnen im Einmündungsbereich zur Heroldstraße ein BMW-Fahrer auffiel, der das Auto stark beschleunigte. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit entschlossen sich die Beamten zu einer Kontrolle und gaben entsprechende Anhaltgesignale. In der Gronaustraße hielt der Fahrer, ein 21-jähriger Dortmunder, schließlich an und stieg aus.

Mit ihm im Fahrzeug befanden sich zwei 20-Jährige, ebenfalls aus Dortmund. Während der Kontrolle gab der junge Mann an, weder Führerschein noch Fahrzeugschein dabei zu haben. Während der Personalienüberprüfung ergriff der Dortmunder dann die Flucht. Die nacheilende Polizistin konnte den 21-Jährigen einholen und mithilfe hinzugerufener Polizeikräfte festnehmen. Dabei leistete er Widerstand. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte ein dreistelliger Bargeldbetrag in dealertypischer Stückelung aufgefunden werden. Da sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum ergaben, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe in der Wache.

Den 21-Jährigen erwarten Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Betäubungsmitteln und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Einer der beiden 20-Jährigen erhält eine Anzeige, weil er zugelassen hat, dass sein Freund ohne Führerschein das Auto fährt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell