POL-DO: Polizeikräfte der PK FOKUS auch in dieser Woche erfolgreich

In den vergangenen Tagen (12. bis 15. Mai) hat die Dortmunder Polizei im Rahmen der Präsenzkonzeption "FOKUS" mit umfangreichen Kontrollen und Maßnahmen die Sicherheit in verschiedenen Stadtteilen erhöht. Dabei wurden zahlreiche Personen überprüft, Drogen sichergestellt und präventive Maßnahmen gegen Kriminalität ergriffen.

Am 12. Mai führten Beamte des Schwerpunktdienstes Nord Personenkontrollen im Bereich des Dietrich-Keuning-Parks durch. Dabei konnten polizeilich bekannte Personen angetroffen werden; einige erhielten Platzverweise. Bei einer Verkehrskontrolle an der Schützenstraße/Johanna-Melzer-Straße verlief der Drogenvortest eines Fahrers (34) positiv auf Kokain. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Wache gebracht und gegen ihn sowie den Halter ein Strafverfahren eingeleitet. Darüber hinaus war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. In der Innenstadt kontrollierten Polizisten am Café Alex zwei Motorradfahrer, die in der Fußgängerzone parken wollten. Beide wurden verwarnt und vor Ort entlassen.

Am Vormittag des 13. Mai wurde in einem Hinterhof der Mallinckrodtstraße ein 28-jährigen Mann festgenommen, die Betäubungsmittel bei sich hatte. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Verkaufseinheiten Drogen und stellten diese sicher. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. In weiteren Einsätzen wurden im Bereich Brückstraße/Kampstraße sowie am Café Kick und im Stadtgarten weitere Verstöße festgestellt, darunter das Mitführen von Betäubungsmitteln und ein gestohlenes Fahrrad. Am Heinrich-Schmitz-Platz wurde eine Person mit offenem Haftbefehl angetroffen, die den offenen Betrag jedoch begleichen konnte.

Im Rahmen des Präsenzkonzeptes wurden am 14. Mai erneut bekannte Örtlichkeiten in Innenstadt und Nordstadt kontrolliert. Dabei wurden mehrere Personen festgenommen, darunter eine Frau, die zur Haft ausgeschrieben war, sowie ein 25-jähriger Syrer ohne festen Wohnsitz in Deutschland, der mit großen Mengen an Betäubungsmitteln (Kokain, Crack, Heroin) angetroffen wurde. Die Frau fuhr unmittelbar weiter in eine JVA , während die Prüfung der Untersuchungshaft für den 25-Jährigen aktuell noch andauert. In einem Fall wurde bei einer Kontrolle auf der Borsigstraße wiederholt eine gefälschte Waschmittel-Verpackung entdeckt, die auf gefälschte Produkte hinweist. Weitere Ermittlungen sind eingeleitet. Am Dortmunder Hauptbahnhof wurden drei Dealer kontrolliert, die Cannabis und Bargeld bei sich hatten. Zudem wurden mehrere Verkaufseinheiten Betäubungsmittel sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei Dortmund setzt ihre Maßnahmen fort, um die Sicherheit in der Stadt zu erhöhen und Kriminalität effektiv zu bekämpfen. Bei den Kontrollen und Einsätzen zeigte sich erneut die Bedeutung präventiver Polizeiarbeit im öffentlichen Raum.

